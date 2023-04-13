كيك الجزر الناعم

المكونات:

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب سكر.

ثلاث أرباع كوب زيت.

كوبان ونصف الكوب جزر مقطع مكعبات صغيرة.

كوب عصير برتقال طازج.

5 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

لصلصة الكاكاو:

1/2 كوب زبدة.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

كوب بودرة كاكاو.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب حليب.

طريقة التحضير:

امسحي طبق فرن بكمية وفيرة من الزبدة، اتركيه جانباً.

في طبق عميق اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، الصودا والملح، اتركيه جانباً.

في إبريق الخلاط ضعي الجزر، الزيت، العصير، البيض والفانيليا.

اخفقي لبضع دقائق ليصبح الخليط فاتح اللون وناعم جدًّا.

صبي الخليط فوق الدقيق.

أضيفي السكر، باستعمال مضرب شبك يدوي اخفقي ليختلط.

صبي الخليط في القالب.

لصلصة الكاكاو: في وعاء ضعي الزبدة، الزيت، الكاكاو، السكر، الحليب، القهوة.

سخني على نار هادئة لتحصلي على صلصة ناعمة، وزعيها على الكيك مباشرة.