شوربة الخضراوات المشكلة

المكونات:

3 ملاعق كبيرة زبدة.

بصلة صغيرة مفرومة.

فص ثوم مهروس.

حبة متوسطة جزر مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة متوسطة بطاطا مقطعة مكعبات صغيرة.

كوب بروكلي مقطع زهرات صغيرة.

كوب قرنبيط مقطع زهرات صغيرة.

كوب بازيلاء.

حبة كبيرة طماطم مقشرة ومفرومة.

كوب ذرة.

6 أكواب ماء.

ربع كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في قدر عميق ضعي الزبدة، ضعي القدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل، الثوم، الجزر، البطاطس، البروكلي، القرنبيط، البازيلاء.

أضيفي الطماطم والذرة، باستعمال ملعقة خشبية قلبي الخضراوات عدة دقائق.

أضيفي الماء على الخضراوات، دعيها تُطهى مدة ٣٠ دقيقة إلى أن تنضج تماماً.

في كوب صغير ضعي الحليب، النشا، الملح، القرفة والفلفل.

باستعمال الشوكة قلبي الحليب إلى أن يذوب النشا.

أضيفي خليط الحليب مع تقليب الشوربة إلى أن تنتهي كمية الحليب وتغلي الشوربة ثانية.

استمري في التقليب عدة دقائق.