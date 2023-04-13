سلطة البطاطا بالدبس

المكونات:

4 حبات بطاطا كبيرة.

1/2 كوب دبس الرمان.

1/2 كوب زيت زيتون.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة شطة مطحونة.

ملعقة كبيرة كزبرة.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

قشري البطاطا ثم قطعيها مكعبات صغيرة.

ضعيها في ماء مملح بضع دقائق، ثم صفيها.

في مقلاة عميقة سخني الزيت واقلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون، دعيها تبرد.

في وعاء ضعي دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل.

قلبي المكونات لتختلط مع بعضها.

أضيفي البطاطا وقلبيها لتختلط جيدًا وتتشرب بالصلصة.

أضيفي البقدونس وقلبي ليختلط قبل التقديم مباشرة.

ضعيها في طبق التقديم وقدميها مباشرة.