القدرة الخليلية باللحم

المكونات:

ربع كوب زيت نباتي.

كيلو لحم خروف.

بصلة.

2 فص ثوم مهروس.

2 عود قرفة.

3 أوراق غار.

5 حبات هيل صحيح.

5 حبات قرنفل.

حبة لومي.

ملعقة صغيرة ملح.

لتر ونصف ماء لسلق اللحم.

لتحضير الأرز:

ربع كوب سمن بلدي (حيواني).

رأس توم مقشر حب.

3 كوب أرز طويل الحبة منقوع ومغسول.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كاري.

علبة حمص حب جاهز مغسول ومصفى جيدًا.

6 أكواب من مرق اللحم لطبخ الأرز.

طريقة التحضير:

في طنجرة الضغط، ضعي مقدار الزيت وشوحي قطع اللحم.

أضيفي البصل والثوم المهروس والبهارات العطرية ومقدار الماء.

ضعي الغطاء بإحكام واتركيها تنضج مدة 45 دقيقة.

أضيفي الملح ثم اتركيها تغلي مدة 5 دقائق إضافية.

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي كمية السمن وحبات الثوم.

شوحيها مدة 5 دقائق حتى تنضج ثم ارفعيها عن النار وضعيها جانباً.

في وعاء زجاجي، ضعي كمية الأرز المنقوع والمغسول مسبقاً.

أضيفي الثوم المشوح بالسمن والملح وباقي التوابل والحمص وقلبي.

ارفعي قطع اللحم من المرق وصفيه جيداً.

أحضري الفخارة ورصي قطع اللحم بالأسفل.

أضيفي خليط الأرز وكمية من مرق اللحم على مستوى الأرز تماماً.

أدخليها على الرف الأوسط لفرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 45 دقيقة.