هكذا يمكنك اختيار الإضاءة المناسبة لغرف المنزل

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

يعد اختيار الإضاءة المناسبة لكل غرفة من غرف المنزل عملية ليست باليسيرة، تحتاج تتبع الكثير من الخطوات، التي تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الرئيسة المختلفة، والتي تتمثل في الأغراض الموجودة في الغرفة، وجودة الإضاءة، ونوعية التركيبات، والألوان المعتمدة في الغرفة.

وحسب خبراء الديكور، نقلاً عن مجلة "ذا سبروسي" يمكن اختصار عملية اختيار الإضاءة المناسبة في 5 خطوات فقط، وعند تطبيقها كاملة يمكن الوصول إلى النتيجة المرغوبة، والتي تعطي أجواء مريحة ومناسبة، حسب كل فضاء في المنزل، من غرفة النوم، وصولاً إلى الحمام.

قياس مساحة الغرفة

يساعد قياس طول وعرض الغرفة، ومعرفة المسافة بين السقف والأرض على تحديد نوع تركيبات الضوء التي تصلح للغرفة، وكذا نوع الثريا المناسبة، من ناحية الحجم، وقوة الإضاءة التي توفرها.

ليس هذا فقط، يجب أخذ مصادر الإضاءة الطبيعية المنبعثة من الخارج بعين الاعتبار، ففي حال كان انبعاث ضوء الشمس قويًّا من الخارج، يمكن اعتماد ثريا ذات مصابيح قليلة، والعكس صحيح.

التوازن بين الإضاءة والزخارف

من الضروري خلق نوع من التوازن بين الإضاءة والزخارف الموجودة في الغرفة، خصوصاً على مستوى السقف، لأن كل نوع يخدم طريقة زخرفة معينة.

إذ إن الإضاءة المتكاملة التي تنعكس على السقف تعطي توهجاً شاملاً، في حين يمكن اعتماد مصابيح الطاولة، أو الأخرى التي يتم تركيبها على الحائط، ويمكن اعتماد الإضاءات المنبعثة من الأرض، لأنها تبرز جمالية الزخارف، وتعطيها مظهراً أنيقاً أكثر، وتركز على النقاط المحورية في تصميم الغرفة.

توزيع الإضاءة في الغرفة نفسها

من المهم جدًّا عند تصميم ديكور غرفة معينة التفكير في وجود مستويات مختلفة من الإضاءة، بمعنى دمج أنواع مختلفة من المصابيح في فضاء واحد.

إذ يمكن في هذه الحالة اختيار تركيبات مختلفة، موزعة على العديد من المناطق في الغرفة نفسها، وذلك بغرض خلق نوع من التوازن في توزيع الإضاءة، التي يمكن أن تكون قوية في مكان ما عكس آخر.

وهذه الحركة البسيطة من الممكن أن تساعد في خلق نوع من الدفء في الفضاء الذي استعملت فيه، وذلك لسهولة التحكم في الزاوية المضاءة.

تحديد الإضاءة حسب وظيفة الغرفة

لكل غرفة وظائفها الخاصة، فمثلاً وظائف المطبخ ليست كتلك التي في غرفة النوم، أو المكتب، أو الصالون، وغيرها من الفضاءات في المنزل.

لذلك يجب تحديد وظائف الفضاء من أجل تحديد الإنارة المناسبة له، لكي تكون هذه الأخيرة قادرة على خدمة النشاط الذي سيُمارس في الغرفة. فالإضاءة الصالحة لقراءة كتاب ليست نفسها التي يتم اعتمادها من أجل تحضير الطعام، أو من أجل مشاهدة فيلم، أو لاستقبال الضيوف.

وفي حال كانت الغرفة متعددة الأغراض، يمكن تعداد أنواع الإضاءات، التي يمكن تشغيلها حسب الوظيفة المصممة لها.

الإضاءة البارزة في الفضاءات الفارغة

هناك بعض الأماكن في المنزل التي نحتاج فيها لإضاءة بارزة، إذ تكون هي العنصر الأساسي في المكان، بسبب فراغها، مثل الدرج، أو خزانات الملابس، أو الممرات الصغيرة، أو البهو.

لذلك يجب في هذه الحالة اختيار إضاءات قوية، وذات حجم كبير، من أجل ملء فراغات الفضاء بالضوء، وجعله مكاناً سهلاً للتنقل.