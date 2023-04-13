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حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة المحتلة الخميس 13 أبريل

13 ابريل 2023 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين  في أماكن متفرقة بالضفة الغربية.

ففي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، خمسة مواطنين من عائلة واحدة، في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية: "إنّ قوات الاحتلال اقتحمت العوجا، وداهمت منازل لعائلة الجراهيد في البلدة، واعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد وعلاء جميل، والشقيقين يحيى وعبد المنعهم خالد، وقريبهم محمد عواد".

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ومن طولكرم؛ اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حذيفة أبو عابد بعد محاصرة منزل بالخليل، فيما اعتقلت القوات الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر.

ومن قضاء رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان نجم حامد ومحمد يوسف جابر وأحمد نواف جرابعة خلال اقتحامها بلدة بيتين.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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