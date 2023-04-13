13 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1250 المسلمون بفارسكور ينجحون في إلحاق الهزيمة بالصليبيين في حملتهم السابعة، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا.

المسلمون بفارسكور ينجحون في إلحاق الهزيمة بالصليبيين في حملتهم السابعة، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا. 1772 هروب علي بك الكبير من مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها.

هروب علي بك الكبير من مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها. 1909 وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانًا ضد السلطان عبد الحميد الثاني انتهى بخلعه في 27 أبريل.

وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانًا ضد السلطان عبد الحميد الثاني انتهى بخلعه في 27 أبريل. 1948 مقتل 39 يهودياً من (هاجانا) إثر كمين نصبته قوات الجهاد المقدس على الطريق المؤدية إلى الجامعة العبرية شرقي القدس.

مقتل 39 يهودياً من (هاجانا) إثر كمين نصبته قوات الجهاد المقدس على الطريق المؤدية إلى الجامعة العبرية شرقي القدس. 1948 الهاغاناة تبدأ المرحلة الثانية لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد.

الهاغاناة تبدأ المرحلة الثانية لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد. 1948 هاجمت عصابة الهاغاناه الصهيونية قرية اللجون قضاء جنين المحتلة وارتكبت مجزرة بحق سكان القرية وأدت إلى استشهاد 13 وعشرات الجرحى.

هاجمت عصابة الهاغاناه الصهيونية قرية اللجون قضاء جنين المحتلة وارتكبت مجزرة بحق سكان القرية وأدت إلى استشهاد 13 وعشرات الجرحى. 1994 مقتل 5 مستوطنين وجرح 32 آخرين إثر تفجير الاستشهادي القسامي عمار عمارنة نفسه داخلح حافلة في بلدة الخضيرة المحتلة.

مقتل 5 مستوطنين وجرح 32 آخرين إثر تفجير الاستشهادي القسامي عمار عمارنة نفسه داخلح حافلة في بلدة الخضيرة المحتلة. 2002 عندليب طقاطقة من الخليل من كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية استشهادية في القدس تؤدي إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 20 آخرين.

عندليب طقاطقة من الخليل من كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية استشهادية في القدس تؤدي إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 20 آخرين. 2013 الرئيس محمود عباس يقبل استقالة رئيس حكومته في رام الله سلام فياض، وذلك بعد أيام من تقديمه إياها بسبب خلافات بينه وبين حركة فتح التي طالبت بإقالته.

الرئيس محمود عباس يقبل استقالة رئيس حكومته في رام الله سلام فياض، وذلك بعد أيام من تقديمه إياها بسبب خلافات بينه وبين حركة فتح التي طالبت بإقالته. 2013 ظهور أول إصابة بفيروس الإنفلونزا أ H7N9 في العالم في بكين.

ظهور أول إصابة بفيروس الإنفلونزا أ H7N9 في العالم في بكين. 2014 وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون يعلن رسمياً البدء بأكبر عملية توسع استيطاني منذ سنوات في تجمع (غوش عتصيون) جنوب الضفة الغربية.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون يعلن رسمياً البدء بأكبر عملية توسع استيطاني منذ سنوات في تجمع (غوش عتصيون) جنوب الضفة الغربية. 2016 إجراء انتخابات تشريعية في سوريا، وسط جدل دولي وانقسام داخلي.

المصدر / فلسطين أون لاين