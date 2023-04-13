13 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1250 المسلمون بفارسكور ينجحون في إلحاق الهزيمة بالصليبيين في حملتهم السابعة، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا.
- 1772 هروب علي بك الكبير من مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها.
- 1909 وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانًا ضد السلطان عبد الحميد الثاني انتهى بخلعه في 27 أبريل.
- 1948 مقتل 39 يهودياً من (هاجانا) إثر كمين نصبته قوات الجهاد المقدس على الطريق المؤدية إلى الجامعة العبرية شرقي القدس.
- 1948 الهاغاناة تبدأ المرحلة الثانية لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد.
- 1948 هاجمت عصابة الهاغاناه الصهيونية قرية اللجون قضاء جنين المحتلة وارتكبت مجزرة بحق سكان القرية وأدت إلى استشهاد 13 وعشرات الجرحى.
- 1994 مقتل 5 مستوطنين وجرح 32 آخرين إثر تفجير الاستشهادي القسامي عمار عمارنة نفسه داخلح حافلة في بلدة الخضيرة المحتلة.
- 2002 عندليب طقاطقة من الخليل من كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية استشهادية في القدس تؤدي إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 20 آخرين.
- 2013 الرئيس محمود عباس يقبل استقالة رئيس حكومته في رام الله سلام فياض، وذلك بعد أيام من تقديمه إياها بسبب خلافات بينه وبين حركة فتح التي طالبت بإقالته.
- 2013 ظهور أول إصابة بفيروس الإنفلونزا أ H7N9 في العالم في بكين.
- 2014 وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعالون يعلن رسمياً البدء بأكبر عملية توسع استيطاني منذ سنوات في تجمع (غوش عتصيون) جنوب الضفة الغربية.
- 2016 إجراء انتخابات تشريعية في سوريا، وسط جدل دولي وانقسام داخلي.
المصدر / فلسطين أون لاين