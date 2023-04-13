وسط إدانات دولية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا تجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر، الخميس، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق، الذي يعرف أيضًا باسم بحر اليابان، في خطوة تحد هي الأحدث في سياق توترات حادة بين بيونغيانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة أخرى.

وقالت الهيئة، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب.

كما أعلنت رئاسة وزراء اليابان على "تويتر"، أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ "لم يسقط في الأراضي اليابانية"، وذلك بعد أن أصدرت حكومته تحذيرا لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء.

أهالي هوكايدو شمال اليابان عاشوا في رعب اليوم بسبب صاروخ انطلق من كوريا الشمالية كاد أن يسقط فيها.

شاهد | تفعيل صافرات الإنذار في هوكايدو شمال اليابان والطلب من السكان النزول للملاجئ على إثر إطلاق صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان pic.twitter.com/8XPAU333IM — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 13, 2023

كما صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة، بأن الصاروخ الذي "يرجح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وأفادت وكالة رويترز بأن اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي بكوريا الجنوبية سيعقد بشأن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي.

وأدانت واشنطن بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ طويل المدى.

فيما قالت القيادة الأمريكية بالمحيطين الهندي والهادئ إن تجربة بيونغ يانع الصاروخية لا تشكل تهديدًا فوريًا لحلفائنا.

المصدر / وكالات