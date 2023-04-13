رغم ثروته الكبيرة.. بساطة غرفة نوم إيلون ماسك!

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، غرفة نوم بسيطة ومتواضعة عبارة عن مرتبة على الأرض في غرفة خالية تمامًا من أي قطع للأثاث وزعمت أنها غرفة نوم الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وقد نشر أحد الحسابات صورة لغرفة نوم ظهر فيها فراش بسيط وعلق عليها كاتبا: "تبلغ ثروة إيلون ماسك 188 مليار دولار.. أحد أغنى الناس في العالم وهذه غرفة نومه".





وشكلت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صدمة لكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بساطتها، بالرغم من أنها منسوبة لشخص في مرتبة أغنى إنسان على وجه الأرض.

وفي تعليق له على الصورة المنتشرة لم ينفي إيلون ماسك صحة الصورة، حيث علق عليها كاتبا: "ليس خاطئًا تمامًا. نمت على أريكة أحد الأصدقاء نهاية الأسبوع الماضي".

ووفقًا للقائمة السنوية الخاصة بـ"فوربس"، فقد أصبح ماسك في المرتبة الثانية بثروة تقدر بنحو 180 مليار دولار، خلفًا الفرنسي برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة "مويت هنسي لوي فيتون" الفرنسية، وتقدر ثروته بنحو 211 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن ثروة أرنو زادت العام الماضي بأكثر من 50 مليار دولار، مستفيدًا من العوائد الضخمة التي حققتها مجموعة السلع الفاخرة، التي تضم "لوي فويتون" و"كريستيان ديور" و"تيفاني آند كو".

في المقابل، تراجعت ثروة ماسك نحو 39 مليار دولار بسبب الضغوط التي شكلتها صفقة استحواذه على تويتر.

المصدر / وكالات