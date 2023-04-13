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تفاصيل المنخفض الجوي وكيف سيكون في الساعات القادمة؟

13 ابريل 2023 . الساعة 04:00 بتوقيت القدس
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قال الراصد الجوي قصي الحلايقة، إن المنخفض الجوي سيصل إلى ذروته اليوم بمشيئة الله، ولفت أن ستشتد الأمطار مجددًا في أغلب المناطق في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الأمطار ستكون غزيرة في أوقات متفرقة، ومصحوبة بعواصف رعدية، مشيرًا أنه سيرافقها تساقط الثلوج.

وحذر من تشكل الفيضانات والسيول في المناطق المنخفضة والأودية.

من جهته، أفاد موقع طقس فلسطين، أن المنخفض يستمر في جولته الثانية ليلاً وصباح الخميس، وستشهد المناطق كافة أمطارًا غزيرة، ورياحًا قوية.

وتوقع أن تستمر الجبهة الهوائية للمنخفض حتى الجمعة.

وتتأثر فلسطين منذ ساعات فجر الأربعاء بمنخفض جوي قوي وعالي الفعالية، بدأ جوالته الأولى التي استمرت 3 ساعات فجرأً، ودخل جولته الثانية مساء الأربعاء وسيبلغ ذروته في الساعات القادمة مع فجر اليوم الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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