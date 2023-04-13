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اشتباكات بين مقاومين والاحتلال جنوب طوباس

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بالفيديو اشتباكات بين مقاومين والاحتلال جنوب طوباس

13 ابريل 2023 . الساعة 03:37 بتوقيت القدس
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اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الخميس، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وإغلاق مداخلها.

في حين اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال خلال انسحابها من بلدة طمون بطوباس.

كما نصبت قوات الاحتلال، حاجزًا عند مفترق طمون قُرب طوباس جنوب شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا قرب طوباس، وسط استنفار أمني كبير في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فقد شرعت قوات الاحتلال في إيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في هويات الرُكاب واستجوابهم وتفتيش حقائبهم وأغراضهم ما تسبب بأزمة مرورية.

وتصاعدت انتهاكات الاحتلال في الفترة الأخيرة، بهدف التضييق على المنع وتقييد تنقلهم دون مراعاة شهر رمضان الفضيل.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط طوباس، لليوم الثالث على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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