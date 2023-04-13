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بالفيديو إصابات في حادث سير مروع بالقدس المحتلة

13 ابريل 2023 . الساعة 03:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وقع حادث مروع، فجر اليوم الخميس، بين عدد من المركبات في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد أسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الإصابات، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

وبيّنت المصادر الطبية، أن الحادث ناتج عن تراكم البَرد على الطرقات، نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة نقل عدد من المصابين عبر الطواقم الطبية التابعة لنجمة "داوود الحمراء" لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 35 إصابة في صفوف الإسرائيليين، وأن ما يقارب ١٥ مركبة تضررت جراء الحادث.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المنخفض الجوي #حادث سير في القدس

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