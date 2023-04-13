إصابات في حادث سير مروع بالقدس المحتلة

وقع حادث مروع، فجر اليوم الخميس، بين عدد من المركبات في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد أسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الإصابات، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

وبيّنت المصادر الطبية، أن الحادث ناتج عن تراكم البَرد على الطرقات، نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة نقل عدد من المصابين عبر الطواقم الطبية التابعة لنجمة "داوود الحمراء" لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 35 إصابة في صفوف الإسرائيليين، وأن ما يقارب ١٥ مركبة تضررت جراء الحادث.

شاهد | عدد من الإصابات بحادث سير متسلسل بين عدد من المركبات عند مفرق اللطرون الطريق الواصل بين مدينتي القدس ويافا المحتلتين pic.twitter.com/SmFQR8CDf9 — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 13, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين