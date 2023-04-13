الجلاء يتعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 40 عاماً

غزة / مؤمن الكحلوت:

توصل مجلس إدارة نادي الجلاء لاتفاق مع اللاعب حازم قفه، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووافق قفه "40" عاماً، على الانتقال للجلاء، بعد انتهاء عقده مع نادي التفاح الذي لعب له الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية فرع غزة والشمال.

ويعتبر قفه من أبرز اللاعبين في مركز صناعة اللعب، وتألق في صفوف نادي الصداقة قبل عدة سنوات، وساهم بحصوله على لقب بطولة الدوري الممتاز عام 2017.

ولعب قفة لعدة أندية أبرزها المشتل وخدمات البريج وخدمات الشاطئ والجلاء ، وكان من أبرز اللاعبين في العقد الماضي.

وبدأ الجلاء بترتيب صفوفه بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي، ويتطلع المجلس المنتخب لبناء فريق شاب يخدم النادي لسنوات، مع تدعيم صفوفه بعد محدود من اللاعبين أصحاب الخبرة.