تفاصيل صفقة انتقال مهاجم البحرية الجديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

توصل نادي الشاطئ لاتفاق مع نادي الرضوان، للحصول على خدمات اللاعب محمد أبو ريالة لتعزيز خط هجوم الفريق في الموسم القادم.

وسيحصل نادي الشاطئ على استغناء المهاجم أبو ريالة بشكل نهائي، بحيث يوقع اللاعب على عقد مع البحرية لمدة 3 مواسم، ومن ثم يصبح بعدها لاعبا حراً.

وسيعمل أبو ريالة على استعادة مستواه المعهود، بعد غيابه عن الملاعب الموسم الماضي ، حيث سبق وأن تألق اللاعب في صفوف ناديي اتحاد بيت حانون وشباب جباليا، ليصبح مطلب العديد من الأندية العريقة أبرزها الشجاعية وشباب رفح.

وينتظر أن يُبرم الشاطئ صفقتين جديدتين في مركزي الظهير الأيمن وحراسة المرمى، لتكتمل صفوفه لخوض منافسات الموسم القادم، في الدوري الممتاز.

وتعاقد الشاطئ في وقت سابق مع اللاعبين ( أسامة عيد، وسامح عويضة، وأحمد عفانة، وفادي العراوي، وهشام إسليم، وخميس حمودة)، وجدد عقود اللاعبين محمد الديري، وعمرو عطاالله، وحازم أبو شنب.

وعاد الشاطئ لدوري الشهرة والأضواء، بعدما لعب الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وصعد برفقة الأهلي الفلسطيني.