اتحاد كرة القدم يلوح بفرض عقوبات على لاعبين من غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

لوح اتحاد كرة القدم بفرض عقوبات على اللاعبين المعتذرين عن الانضمام لمتتخب الشاطئية، والذين تم استدعائهم للتدريبات مؤخراً.

وكشفj مصادر مطلعة باتحاد الكرة، أنه في حال لم تكن الأعذار التي تقدم بها بعض اللاعبين مقبولة، فسيتم فرض عقوبات عليهم، حسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين في الاتحاد.

وتنص المادة 30 من اللائحة " لا يجوز لأي نادي الامتناع عن إرسال أي من لاعبيه أو الإداريين الذين يتم استدعائهم للمنتخبات الوطنية، دون عذر رسمي يقبله الاتحاد، ومن حق الاتحاد إيقاف اللاعبين والإداريين الذين تخلفوا عن المنتخب عن اللعب لأنديتهم، لحين الانتهاء من التحقيق معهم، ويحق لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن المخالفة".

وقدم بعض اللاعبين اعتذارهم عن الانضمام لمنتخب الشاطئية لأسباب متعددة، وتغيبوا عن تدريبات المنتخب في الأيام الماضية، بينما لم اعتذر أخرين لعدم امتلاكهم جواز سفر وعدم وجود وقت كاف لتجهيزه.

وفتح الكابتن سامي سالم المجال أمام اللاعبين لم لديه القدرة بالانضمام للمنتخب، وفي حال أثبت جدارته سيتم ضمه لقائمة الفدائي.

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية منتصف شهر مايو القادم، حيث ستُسحب قرعة البطولة يوم السادس عشر من من الشهر الحالي.

ويخوض المنتخب تدريبات يومية على ملعب نماء شرق مدينة غزة، حيث أقر المدرب سامي سالم "6" تدريبات أسبوعيا لحين موعد السفر للسعودية.

وأجرى اتحاد الكرة تعديلا على الجهاز الفني، بتعيين الكابتن إياد دويمة مدربا لحراس المرمى بدلا من طلعت النمس، وتم استبعاد 4 لاعبين وهم " ميسرة البواب، ومحمد القاضي، ومحمد أبو موسى، وإسلام أبو عبيدة"، وتم استدعاء بعض اللاعبين أبرزهم " محمد بلح وربحي شتيوي وأحمد لبد وموسى حرارة ومصطفى حسب الله وعبدالله أبو غزة".