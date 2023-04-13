حطم الأرقام.. بيع حذاء مايكل جوردان بسعر "لا يصدق"

حقق أسطورة كرة السلة مايكل جوردان بطولته الأخيرة في دوري المحترفين، عام 1998، عندما قاد فريقه شيكاغو بولز إلى اللقب السادس، بانتصار على يوتاه جاز، واليوم، الحذاء الشهير الذي ارتداه جوردان خلال المباريات النهائية تلك، قد بيع بسعر "لا يصدق".

وكشفت "سكاي نيوز" أن الحذاء الذي ارتداه جوردان في نهائي دوري رابطة لمحترفين (NBA) لعام 1998، موسمه الأخير مع شيكاغو بولز، تم بيعه في مزاد، بقيمة 2.2 مليون دولار.

وارتدى جوردان الحذاء الأسود، من نوع "أير جوردان 13"، وهي علامته الخاصة من شركة نايكي، خلال المباراة الثانية من سلسلة المباريات النهائية أمام يوتاه جاز.

وتعتبر المباراة الثانية أمام يوتاه جاز، من المباريات التاريخية في مسيرة جوردان، حيث سجل فيها 37 نقطة وقاد فريقه لفوز مهم، ساهم بتحقيق اللقب لاحقا.

وحطم الحذاء الشهير الأرقام القياسية للأحذية، بعد بيعه في مزاد "سوذبيس" الشهير، الثلاثاء.

وقال براهم واتشتر، رئيس المنتجات الشبابية والمقتنيات الحديثة في دار سوذبيز: "تثبت نتيجة اليوم التي حطمت الرقم القياسي، أن الطلب على تذكارات مايكل جوردان الرياضية لا يزال يفوق كل التوقعات".

وأضاف: "تفخر سوذبيس باحتفاظها بالرقم القياسي العالمي لأغلى التذكارات الرياضية التي تم ارتداؤها في المباريات، وأهم الأحذية الرياضية التي تم بيعها على الإطلاق، وكلاهما مرتبطان مباشرة بالرمز العالمي، مايكل جوردان".

وتفوق حذاء جوردان الذي بيع مقابل 2.2 مليون دولار، على حذاء نايكي من نوع "ييزي 1"، للمصمم والمغني كانيه وست، والذي بيع مقابل 1.8 مليون دولار.