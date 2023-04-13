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ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في دوري أبطال أوروبا

13 ابريل 2023 . الساعة 00:42 بتوقيت القدس
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ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف الريال الأول جاء عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 21، من متابعة لتسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها كيبا حارس تشيلسي.

وفي الدقيقة 23، كاد ستيرلينج أن يسجل هدف التعادل لـ تشيلسي من متابعة لعرضية ريس جيمس من الجهة اليمنى، لكن كورتوا تصدى لتسديدته.

وتحصل بين تشيلويل مدافع تشيلسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59، بسبب عرقلته رودريجو.

هدف ريال مدريد الثاني جاء في الدقيقة 74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من أسينسيو، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

مباراة الإياب بين الفريقين ستُقام على ملعب تشيلسي، يوم الثلاثاء المقبل.

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#تشيلسي #ريال مدريد #أبطال أوروبا #مباراة الذهاب #ربع نهائي #كريم بنزيما

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