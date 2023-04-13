17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق نقاط عسكرية، واندلاع مواجهات.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنتي "ميراف وشاكيد" في جنين، واستهدفوا مستوطنة "الون موريه" بالرصاص شرق نابلس.

وأحرق الشبان الثائر نقطة عسكرية خلال المواجهات في حوارة بنابلس، ونقطة عسكرية خلال المواجهات في حاجز شعفاط في القدس المحتلة.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية، وألقوا زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في نقاط مختلفة.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط في مناطق متفرقة، شهدتها مناطق القدس وقلقيلية ونابلس والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 31 آذار/ مارس 2023 حتى 06 نيسان/ أبريل 2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 368 عملاً مقاوماً، بينها 56 عملية إطلاق نار، أسفرت عن تسعة جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.