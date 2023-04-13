مسنّة أمريكية تسطو على أحد البنوك في ولاية ميسوري

اعتقلت الشرطة الأمريكية امرأة تبلغ من العمر 78 عاما في ولاية ميسوري، بتهمة تنفيذها عملية سرقة مصرف قبل أسبوع، وتحديدا في الخامس من نيسان أبريل الجاري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بوني غوتش كانت على متن سيارتها التي تناثرت داخل أرضيتها أوراق نقدية، عندما أوقفتها الشرطة على بعد أقل من أربعة كيلومترات من المصرف الذي سرقته.

وقال عناصر الشرطة إن رائحة كحول قوية كانت تنبعث من المرأة السبعينية، التي تبين أن لها سوابق جنائية، إذ أنها ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها بوني غوتش القانون، فقد سبق أن تورطت مرّتين في سرقة مصرفين، الأولى كانت في كاليفورنيا سنة 1977، والثانية في كانساس سيتي عام 2020.

ولم يعرف مقدار الأموال التي نجحت العجوز غوتش في الاستيلاء عليها، ولا السيناريو الذي تمكنت بفضله من الاستحواذ على تلك الأموال.

المصدر / وكالات