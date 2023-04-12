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كوبو تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Elipsa 2E الجديد

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كوبو تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Elipsa 2E الجديد

12 ابريل 2023 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
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كوبو تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Elipsa 2E الجديد

أطلقت شركة كوبو (Kobo) قارئ الكتب الإلكترونية Elipsa 2E الجديد، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني E Ink Carta 1200.

وأوضحت الشركة الكندية أن الشاشة تأتي بقياس 10.3 بوصة وبدقة وضوح 1404 × 1872 بيكسل. ويمكن ضبط سطوع الإضاءة الخلفية ودرجة حرارة اللون للاستخدام المريح في الليل.

ويأتي قارئ الكتب الإلكترونية الجديد بحجم 193 × 227 ملم وسمك 5ر7 ملم، بينما يبلغ وزنه 390 جراما. ويشتمل الجهاز ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، والتي تستوعب العديد من الكتب الإلكترونية.

ويدعم الجهاز شبكة WiFi 802.11 b / g / n وتقنية Bluetooth ويشتمل على منفذ USB من النوع Type C.

ويتيح قارئ الكتب الإلكترونية Elipsa 2E الجديد إمكانية تخزين البيانات على Dropbox وجوجل Drive.

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