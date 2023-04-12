تفاصيل شجار ماني وساني عقب مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

أشعلت هزيمة بايرن ميونيخ الثقيلة بثلاثية كاملة ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فتيل الخلاف على ما يبدو في غرفة ملابس "البافاري" بين اثنين من أبرز نجوم الفريق، حسب مصادر صحفية ألمانية.



ونشب خلاف خلال المباراة وامتدّ إثر نهايتها في غرف الملابس بين النجم السنغالي ساديو ماني وزميله الألماني ذي الأصول السنغالية، ليروي ساني، لم يُعرف سببه الدقيق، لكنّ المصادر تؤكّد أنّه خلاصة مردود بايرن الهزيل والتوتر الشديد في ليلة سيّئة في ملعب الاتحاد انتهت بأسوأ سيناريو ممكن.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، أنّ ماني امتعض من أسلوب ساني في الكلام وطريقة مخاطبته إياه في أثناء المباراة، ليقترب منه بعد نهاية اللقاء ويشتبك معه حتى أصابه في وجهه تاركًا أثرًا على مستوى شفتيه، لينشب صراع حاد بين الطرفين، كاد يتطوّر لولا تدخّل بعض اللاعبين لفصلهما عن بعضهما ومحاولة تهدئة الأوضاع.



من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحيفة أنّه من المتوقع أن يبادر النادي البافاري بتوقيع عقوبة كبيرة على ماني جرّاء التصرّف غير المسؤول تجاه زميله، في حين قرر التستر حاليًا عن الحادثة لتفادي تشتيت تركيز اللاعبين.

وفي المباراة التي مرّ فيها العملاق الألماني بجانب الحدث، حيث لم يُعرّف نفسه في ليلةٍ أحكم فيها رجال بيب غوارديولا القبضة على منافسهم، بدأ ساني أساسيًّا وأكمل المباراة، في حين دخل ماني، الغائب منذ مدة بسبب الإصابة، في الدقيقة (69) بديلًا لجمال موسيالا؛ لكن دون أن يؤثر أي تأثير في مجرى المباراة أو شكل فريقه.



ويمرّ بايرن -متصدر الدوري الألماني- بفارق نقطتين فقط عن وصيفه بوروسيا دورتموند، بفترة من الاضطراب مؤخرًا، لا سيما بعد إقالة مفاجئة لمدربه يوليان ناغلسمان، وتعويضه بمواطنه توماس توخيل.

المصدر / فلسطين اونلاين