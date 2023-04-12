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رد مودريتش النهائي على عرض نادي النصر السعودي

12 ابريل 2023 . الساعة 23:03 بتوقيت القدس
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رد مودريتش النهائي على عرض نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الدولي الكرواتي، نجم خط وسط نادي ريال مدريد، لوكا مودريتش، قد رفض عرضًا ضخمًا مُقدَّمًا من الدوري السعودي، للعب فيه بدايةً من الموسم المقبل.

وأكد توماس غونزاليس مارتن، الصحفي في صحيفة "أس" الإسبانية، أن مودريتش رفض العرض السعودي الضخم نهائيًّا، ويريد تجديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد، لموسم آخر جديد.

وأضاف توماس: "الكرواتي مودريتش يريد الاعتزال في الفريق الملكي، ووضع حدًّا نهائيًّا حول العرض السعودي الذي تلقاه بقيمة 60 مليون، لمدة موسمين"، مشيرًا إلى أن لوكا قطع الطريق أمام جميع الأندية السعودية للانتقال في الصيف.

وقال الصحفي الإسباني الشهير، أن السبب الرئيسي في رفض لوكا العرض السعودي الكبير، هو رغبة عائلة اللاعب الكرواتي في الاستمرار مع النادي الملكي ريال مدريد حتى الاعتزال.

جدير بالذكر، أن عقد الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، مع ريال مدريد الإسباني، ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، وهو ما جعل جميع الأندية العالمية تغازل "الموسيقار".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ريال مدريد #مودريتش #نادي النصر

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