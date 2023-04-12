أردوغان يفتتح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة.

ويصل الخط الجديد الذي افتتحه الرئيس أردوغان بين منطقة قزلاي التي تتوسط المدينة ومركز أتاتورك الثقافي.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال أردوغان إن أولوية حكومته في المرحلة الراهنة إعادة إعمار المدن المنكوبة جنوب البلاد جراء زلزال 6 فبراير.

وأضاف أن الدولة التركية بكافة مؤسساتها المعنية ومنظماتها المدنية تعمل ليلا نهارا من أجل تضميد جراح المنكوبين جراء الزلزال.

كما تطرق أردوغان خلال خطابه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

ودعا الرئيس الجماهير إلى التصويت لصالح "تحالف الشعب" المكون من 4 أحزاب أبرزها حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

المصدر / الأناضول