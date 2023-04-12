فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اكتشاف مثير.. الأيام تطول والسبب في "القمر"

تفاصيل شجار ماني وساني عقب مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

رد مودريتش النهائي على عرض نادي النصر السعودي

تحضيراً لزيارة المريخ.. ناسا تكشف عن منزل يحاكي العيش على الكوكب الأحمر

أردوغان يفتتح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة

ميزة جديدة تطلقها قوقل لتوفير مساحة التخزين على "أندرويد"

في حادثة غريبة من نوعها... عملية «خطف وهمي» بالذكاء الاصطناعي

"نورث إيدج" تطلق ساعتها الذكية G2 الجديدة

لا تتردد في تناولها... 6 أطعمة مضادة للالتهابات

الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في الصين

أردوغان يفتتح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة

12 ابريل 2023 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
...
أردوغان يفتتح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة.

ويصل الخط الجديد الذي افتتحه الرئيس أردوغان بين منطقة قزلاي التي تتوسط المدينة ومركز أتاتورك الثقافي.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال أردوغان إن أولوية حكومته في المرحلة الراهنة إعادة إعمار المدن المنكوبة جنوب البلاد جراء زلزال 6 فبراير.

وأضاف أن الدولة التركية بكافة مؤسساتها المعنية ومنظماتها المدنية تعمل ليلا نهارا من أجل تضميد جراح المنكوبين جراء الزلزال.

كما تطرق أردوغان خلال خطابه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

ودعا الرئيس الجماهير إلى التصويت لصالح "تحالف الشعب" المكون من 4 أحزاب أبرزها حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#أردوغان #أنقرة #تريكيا #مترو أنفاق

متعلقات

الأكثر قراءة