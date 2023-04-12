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ميزة جديدة تطلقها قوقل لتوفير مساحة التخزين على "أندرويد"

12 ابريل 2023 . الساعة 22:40 بتوقيت القدس
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ميزة جديدة تطلقها قوقل لتوفير مساحة التخزين على "أندرويد"

أطلقت شركة "غوغل" حديثاً الأرشفة التلقائيّة للتطبيقات، وميزتها أنها تزيل أكثر من 60 في المئة من بيانات التطبيقات غير المستخدمة من هواتف "أندرويد" لتوفير مساحة التخزين على الجهاز، ممّا يؤدي إلى تقليل معدّل إلغاء التطبيقات، وإلى تمكين المستخدمين من تنزيل التطبيقات بسرعة عند الحاجة إليها.

وفي منشور على موقعها، قالت "غوغل" إن هذه الميزة لن تزيل أي بيانات بل ستميّز التطبيقات التي تمّت أرشفتها بأيقونة سحابة (Cloud) على الجهاز.

وبحسب موقع "تيك كرانش"، سيرى مستخدمو "أندرويد" إشعاراً باستخدام ميزة الأرشفة التلقائيّة عندما تُستهلك سعة تخزين أجهزتهم أثناء محاولة تثبيت تطبيق جديد. لكنّه سيكون بإمكانهم بعد ذلك تنشيط الميزة التي تعمل تلقائياً لأرشفة تطبيقاتهم غير المستخدمة مع إزالة أشياء مثل الأذونات والملفات الموقتة وتعطيل الإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين البحث يدوياً عن التطبيقات غير المستخدمة عبر فتح الإعدادات (Settings)، التطبيقات (Apps)، والنقر على التطبيقات غير المستخدمة (Unused Apps)، ومن المفترض أن يظهر آخر تاريخ لاستعمال التطبيق وخيارات إلغاء أو إيقاف التطبيق.

عليه، ستجعل هذه الميزة أجهزة "أندرويد" أكثر قدرة على المنافسة مع "iOS"، التي قدّمت في عام 2017 توصيات مخصّصة لإزالة التطبيقات غير المستخدمة في نظام التشغيل "iOS 11".

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#غوغل #أندرويد #التطبيقات #مساحة التخزين #توفير مساحة التخزين

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