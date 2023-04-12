"نورث إيدج" تطلق ساعتها الذكية G2 الجديدة

أطلقت شركة "نورث إيدج" ساعتها الذكية G2 الجديدة، التي تمتاز بشاشة لمسية قياس 1.28 بوصة وبدقة وضوح 240 ×240 بيكسل، فضلا عن وجود تاج دوار لمزيد من التحكم في وظائف الساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تدعم العديد من أشكال المينا لإضفاء لمسة شخصية على الساعة، كما تتوفر ثلاثة أشكال مختلفة للقائمة.

ويمكن استخدام الساعة البالغ سمكها 8.10 ملم لإجراء المكالمات الهاتفية؛ حيث تُستخدم الساعة كتجهيزة للتحدث الحر، مع إمكانية استخدام أنظمة المساعدة الرقمية بفضل الميكروفون والسماعة المدمجة.

ومع مستشعر PPG يمكن للساعة قياس معدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم. ومن الممكن أيضا تسجيل الأنشطة الرياضية المختلفة وتحليل جودة ووقت النوم.

وتدعم الساعة فئة الحماية IP67، كما أنها مزودة ببطارية سعة 220 مللي أمبير ساعة تصل فترة تشغيلها إلى أسبوع كامل تقريبا.