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لا تتردد في تناولها... 6 أطعمة مضادة للالتهابات

12 ابريل 2023 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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لا تتردد في تناولها... 6 أطعمة مضادة للالتهابات

بعيدًا عن تناول الأدوية، تشير بعض الدّراسات إلى وجود عدّة أطعمة يمكنها أن تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة أبرزها، زيت الزّيتون، الشّوكولاتة الدّاكنة، التّوت، الأفوكادو، المكسّرات والأسماك. إليكم فيما يلي فوائد هذه الأطعمة الصّحية، فأدخلوها إلى نظامكم الغذائي ولا تتجاهلوها!

تناولوا هذه الأطعمة بكثرة!

زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزّيتون جزءًا أساسيًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي المرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسّرطان، وقد أكّدت الأبحاث أن إضافة زيت الزّيتون إلى النّظام الغذائي يساهم في تقليل الالتهابات على أنواعها.

الشوكولاتة الداكنة

هل تعلم كم سعرة حرارية في قطعة شوكولاتة داكنة؟ هذه الشّوكولاتة التّي تُعتبر مصدر غني بالزّنك الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم، كما تحتوي الشّوكولاتة الدّاكنة الفلافانول، وهو مركّب له تأثيرات مضادة للالتهابات ويساهم في المحافظة على صحّة الشّرايين.

التوت

التّوت فاكهة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويكون بأنواع مختلفة مثل التّوت الأسود “البلاك بيري” والتّوت الأزرق” البلو بيري” وغيرها. كما يحتوي التوت مضادات الأكسدة التي تسمّى الأنثوسيانين، وهي تعمل بشكل أساسي كمضادات للالتهابات.

الأفوكادو

تناولوا سلطة الأفوكادو والخس بشكل دائم فللأفوكادو فوائد لا تعدّ ولا تحصى، ذلك لأنه يحتوي البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدّهون الأحادية غير المشبعة الصّحية للقلب، ويضمّ أيضًا الكاروتينات والتوكوفيرولات، التي ترتبط بشكل مباشر بانخفاض خطر الإصابة بالسّرطان، بالإضافة إلى ذلك، قد يقللّ هذا المكوّن من الإصابة بالالتهاب المختلفة.

المكسرات

يُعتبر تناول كوب من المكسّرات بشكل منتظم مصدرًا جيدًا للبروتين وأحماض أوميغا 3 الدّهنية، فيحتوي كل من اللوز والجوز والكاجو، دهون أحادية ومتعدّدة غير مشبعة قد تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

السمك

تحتوي الأسماك الدّهنية مثل سمك السّالمون والسّردين مثلًا الأوميغا 3، الذي يساهم في الحدّ من الالتهاب الذي يمكن أن يؤدّي إلى الإصابة بمتلازمة التّمثيل الغذائي وأمراض القلب والسكري وغيرها.

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