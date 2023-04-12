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وزير الخارجية السوري يصل إلى جدة بدعوة من نظيره السعودي

12 ابريل 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى مدينة جدة بدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزير السوري استُقبل في مطار الملك عبد العزيز في جدة من قبل وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية.

وحسب الخارجية السعودية، سيبحث الوزير السوري الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

وهذه أول زيارة للمقداد للسعودية منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وسبق أن أعلن التلفزيون السعودي الرسمي قبل أسابيع أن المملكة تجري محادثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية بين الطرفين.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر -وصفتها بالمطلعة- قولها إن سوريا والسعودية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

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المصدر / وكالات
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#السعودية #سوريا #فيصل المقداد

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