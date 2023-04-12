العاروري: المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الشيخ صالح العاروري، أن المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان.

وقال العاروري في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء في لقاء "درع القدس، الضفة نحو عهد جديد" بمناسبة يوم القدس العالمي، إن المقاومة كانت واقفة وحاضرة للرد على العدوان الأخير على المسجد الأقصى، مردفاً "لو مرت المشاهد الأخيرة من اعتداءات الاحتلال بالأقصى دون رد لسيطر الاحتلال على جزء منه".

وأضاف "الرد الأخير للمقاومة من لبنان والضفة وغزة و48 للذود عن الأقصى جاء ليثبت أن للمسجد رب يحميه وشعب يحميه".

وشدد على أن الظروف تتهيأ وتسير بشكل حثيث لصالح محور المقاومة، والذي أصبح يمثل كل الأمة الإسلامية.

وتابع العاروري "محور المقاومة بات له وزن في مكونات الأمة"، لافتاً إلى أن "موجة التطبيع مع الاحتلال تتراجع مع تصاعد محور المقاومة".

وأكد أن المقاومة أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للعدو الصهيوني، ونحن نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن "يوم القدس العالمي حاضر هذا العام في المسجد الأقصى"، منها إلى تسارع كبير في الأحداث تسير لصالح محور المقاومة.

وأشار العاروري إلى حالة الضعف التي تعتري كيان الاحتلال، بقوله "إن الكيان الصهيوني يعيش حالة من التنازع والانقسام، ويسير نحو التفكك الداخلي".

المصدر / فلسطين أون لاين