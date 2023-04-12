حزب الله يحذر الاحتلال: أي اعتداء سيكون الرد عليه من كل الساحات

وجه رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، رسالة تحذير شديدة اللهجة للاحتلال من مغبة أي عدوان، مؤكدا "أن قضية فلسطين والقدس محور أساسي في المجالات كافة".

وقال هاشم صفي الدين في في لقاء بعنوان "درع القدس، الضفة نحو عهد جديد" بمناسبة يوم القدس العالمي:" إن المحور وحد المقاومة وأصبح نهجا لإنهاء الاحتلال وازالة الكيان من الوجود"، مؤكداً أن الضفة اليوم إذا كانت هي درع القدس فإننا جميعا درع للضفة والقدس ودرع لفلسطين.

وبين أن المحور وحّد المقاومة، حتى بدأ "الإسرائيلي" يفقد أعصابه والهدف واحد هو إزالة (إسرائيل)، مشدداً على أن محور المقاومة يخطط ويعمل ومستعد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال:" الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير وسياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغياناً وعدواناً"، مؤكداً أن المقاومة اليوم خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله:" نزداد صلابة وعزما وارادة وكل الامكانات ستكون في المواجهة الكبرى التي يبدو أن الإسرائيلي مستعجل عليها ونحن أيضا مستعجلون ومستعدون والمقاومة يا نتانياهو هي مقاومة الوحدة والقدرة والقوة والعزم".

ووجه صفي الدين رسالة لرئيس حكومة الاحتلال، قائلاً:" أن أي أمر سيقوم به يا نتنياهو ستكون الإجابة جاهزة عليه في كل الساحات".

المصدر / فلسطين أون لاين