ريال مدريد يفكر في ضم لاعب ليفربول

أكدت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يبحث فكرة التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر خلال ميركاتو الصيف المقبل.



ومن المنتظر أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، معقل أنفيلد مع انتهاء عقده الصيف القادم، بعد رفضه التمديد مع ليفربول، مفضلًا البحث عن تحدٍ جديدٍ في الميركاتو الصيفي القادم.



ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع فيرمينو من أجل زيادة العمق الهجومي لدى النادي الملكي الموسم المقبل، في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف فريقه في العديد من المباريات هذا الموسم بفعل الإصابات والإرهاق.



احتفال ليفربول بوصول فيرمينو إلى الهدف رقم 100



وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعد أحد المعجبين بقدرات فيرمينو ويرغب في إقناعه بالانتقال إلى "سانتياغو برنابيو" الموسم المقبل.



ويستهدف النادي الملكي التعاقد مع لاعب بصفقة انتقال حر، في ظل عدم توفر الكثير من المهاجمين المميزين في السوق الموسم المقبل، إلى جانب سعي النادي الملكي لإنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني.



ومنذ انتقاله إلى ليفربول قادمًا من هوفنهايم الألماني عام 2015 مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، خاض فيرمينو أكثر من 359 مواجهة رفقة النادي الإنجليزي، أحرز خلالها 109 أهداف، وفاز بكافة الألقاب الممكنة مع الفريق تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

المصدر / فلسطين اونلاين