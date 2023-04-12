قرار ميسي يمنح الأمل لباريس سان جيرمان ويحبط برشلونة

أعاد قرار ليونيل ميسي القاضي بالاستمرار في الدوريات الأوروبية الموسم المقبل، الأمل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التوصل لاتفاق لتجديد عقد النجم الأرجنتيني المخضرم والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وحسب صحيفة (le10sport) الفرنسية، فإن ليونيل ميسي يميل بصورة كبيرة إلى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بصورة مجانية مع انتهاء عقده في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2023، لكن صعوبة عودته إلى برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلوغرانا، وعدم وجود أنباء عن عروض أوروبية أخرى، قد يدفع اللاعب إلى القبول بالاستمرار مع ناديه الحالي.



وأكدت الصحيفة أن ميسي يريد البقاء في الملاعب الأوروبية الموسم المقبل، لضمان البقاء في أعلى مستوى بدني ممكن؛ تحضيراً للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا 2024.



وأشار المصدر ذاته إلى أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً، لا يملك عروضاً حقيقيةً من أندية أوروبية كبرى، ورغم اهتمام ناديه السابق برشلونة في استعادته؛ لكن ذلك يصطدم بالعديد من العقبات خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي الكتالوني، ومطالبته بتخفيض ما يزيد عن 200 مليون يورو من إجمالي فاتورة رواتب لاعبيه، قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة.



واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن عودة ميسي إلى برشلونة لا تتعدى الاجتهادات الصحفية في الوقت الراهن، وأن العرض الأوروبي الوحيد الموجود على طاولة النجم الأرجنتيني، مقدم من باريس سان جيرمان، ما يعزز من فرص تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي، في ظل تجاهله العروض المقدمة من أمريكا والمملكة العربية السعودية.



جدير بالذكر أن ميسي خاض مع باريس سان جيرمان 34 مواجهة في مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 19 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين