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حماس تدين بناء الاحتلال جسرا استيطانيا في القدس

12 ابريل 2023 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تنفيذ سلطات الاحتلال مشروعا استيطانيا يتضمّن بناء جسر هوائي معلّق في حي وادي الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واعتبرت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها عن مدينة القدس محمد حمادة، المشروع الاستيطاني اعتداءً صارخاً على هوية البلدة، واستمراراً لسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها الحضارية والثقافية.

وأكد حمادة أن سعي الاحتلال الفاشي، المحموم، إلى توسيع مشاريعه الاستيطانية، أمام مرأى ومسمع العالم، ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية التي جرّمت الاستيطان؛ لن يُقابله شعبنا الفلسطيني إلا بمزيد من الصمود والمواجهة.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات تُلزم الاحتلال بوقف سياساته الاستيطانية والتهويدية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #محمد حمادة

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