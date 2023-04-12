حماس تدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من الوصول إلى القدس

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشدِّ العبارات منع الاحتلال، مسيحيي قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المسيحية المقدَّسة في مدينة القدس للاحتفال بعيد "الفصح المجيد" وذلك بإلغاء تصاريح السفر الخاصة بهم.

وفي بيان صحفي اليوم الأربعاء، عدَّت حماس "القرار تمييزاً عنصريّاً وتضييقاً على حرية الفلسطينيين في الوصول إلى أماكنهم المقدّسة، وانتهاكاً فاضحاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني عبر الحرمان من حرية التنقل والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية".

وأضاف البيان "أمام هذا المشهد الفاشي والمتكرّر في كل عام تقريباً، فإننا نضع المجتمع الدولي بمؤسساته كافة، أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أماكنهم المقدّسة".

وطالبت حماس بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القوانين والأعراف الدولية التي تكفل للمواطنين تحت الاحتلال حرية الحركة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وجدّدت مطالبتها بإدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين