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وفد إيراني يصل السعودية لإعادة فتح السفارة في الرياض

12 ابريل 2023 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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وفد إيراني يصل السعودية لإعادة فتح السفارة في الرياض

وصل وفد إيراني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مصادر إخبارية قولها إن "الوفد الفني الإيراني وصل بوقت سابق اليوم إلى السعودية بغرض إعادة فتح سفارة طهران لدى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات".

وأضافت المصادر:" إن الفريق الإيراني سيتوجه في وقت لاحق إلى مدينة جدَّة الساحلية السعودية لتفقد مكتب القنصلية الإيرانية، ومهمتها لدى منظمة التعاون الإسلامي".

والسبت، أعلن المدير العام بوزارة الخارجية الإيرانية رضا عنايتي، أن وفدًا إيرانيًا يتوقع أن يتوجَّه إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري للتحضير لإعادة فتح السفارة في الرياض، وفق ما نقلته "إرنا".

والسبت، وصل وفد سعودي إلى طهران، لبحث تنفيذ إعادة فتح سفارة وقنصلية المملكة بإيران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتأتى زيارة الوفدين بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

المصدر / وكالات
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#السعودية #منظمة التعاون الإسلامي #ايران

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