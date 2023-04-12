طفل عراقي يُولد بحالة طبية نادرة

شهدت مستشفى الشوملي العام جنوبي محافظة بابل وسط العراق ولادة طفل في حالة طبية نادرة الحدوث.

وقال مسؤول العمليات الجراحية في المستشفى إن "المستشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية وهو من الحالات النادرة جدًا"، وقد وُلد بعملية قيصرية وهو بحالة صحية جيدة.

ويبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 و12 شهرًا، ومع ذلك أفادت دراسات بأن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر عام.

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وتعتبر أسنان الولادة حالة نادرة الحدوث، يُولد بها طفل واحد من كل 2000 رضيع، وغالبًا ما تكون هذه الأسنان صغيرة وضعيفة، ويميل لونها إلى الأصفر أو البني.

ولا يزال سبب ظهور أسنان الولادة غير معروف للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تشير إلى معاناة الرضيع من مشكلات صحية، لها تأثيرات سلبيّة على نمو الطفل.

المصدر / وكالات