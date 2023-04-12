القيادي الحاج علي يدعو للرباط بالأقصى والمشاركة في فجر "الضفة درع القدس"

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس النائب أحمد الحاج علي، إلى تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، إلى جانب المشاركة الفاعلة في حملة فجر "الضفة درع القدس".

وحثَّ الحاج علي جماهير شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، على تلبية دعوات الحشد والرباط، والتصدّي لمخطَّطات الاحتلال والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وقال إننا "بحاجة لهبَّة شعبية تضع حداً لاستفزازات المستوطنين وغطرستهم داخل الأقصى، ومحاولاتهم النيل من مقدَّساتنا الإسلامية".

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وأشار إلى أهمية استثمار أيام شهر رمضان في الدفاع عن الأقصى وجميع المقدَّسات الإسلامية، مشدَّداً على أنه واجبٌ على كل إنسان مسلم أن يدافع عن الأقصى بما يستطيع.

وتابع قائلاً: "نهيب بكل قادر على الوصول للأقصى من أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، للرباط والاعتكاف في المسجد المبارك"

وفي وقت سابق، دعت حملة “الفجر العظيم” للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نيسان/ إبريل، في باحات المسجد الأقصى، للتصدّي لمخطَّطات الاحتلال والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال شهر رمضان.

وأكدت الحملة على أهمية النفير وشدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنَّ فجر جمعة “الضفة درع القدس” يصادف ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين