التنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف مخصصات الشؤون

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن موعد صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، للأسر التي تستفيد منها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء إن مخصَّصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف قبل حلول عيد الفطر في المحافظات كافّة، على حدٍّ سواء.

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 80 ألف أسرة في غزة من أصل 116 ألف أسرة في الضفة والقطاع.

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وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وفق محدّدات مُعلنة.

وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية ومتطلباتها قد تمتد لأشهر في إثر عدم التزام وزارة المالية في رام الله بصرف تلك المخصصات في مواعيدها رغم توفر الأموال بذريعة عدم توافر السيولة.

وكانت آخر دفعة لمستحقي الشؤون الاجتماعية في شهر أكتوبر العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين