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ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

12 ابريل 2023 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

شهد سعر صرف الدولار، مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء، صعودًا صاروخيًّا متتابعًا، وذلك بعد أن تمَّ صرفه صباح اليوم بـ3.66 شواقل.

وسجَّلت شاشة التداول قبل قليل ارتفاعًا على أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيقل، حيث بلغ سعر صرف الدولار 3.68 شواقل.

ومنذ عدَّة أيام يشهد صرف الدولار مقابل الشيقل ارتفاعًا ملحوظًا، فيما يتوقع مراقبون أن يستمر هذا الارتفاع أكثر خلال الأيام القادمة.

ويهتم كثر من المواطنين والتجار في عملية صرف الدولار، وما يشهد من تقلَّبات، وذلك بسبب ارتباط الكثير من الأعمال لديهم بهذه العملة، كما تستفيد فئات من صعود وهبوط الدولار مقابل الشيقل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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