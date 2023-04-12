ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 396 أسيراً

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع قائمة عمداء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 396 أسيراً، وذلك بعد انضمام 53 أسيراً أنهوا عامهم الـ20 على التوالي في المعتقلات.

وبيّنت، أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد 38 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً، ومنهم 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

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كما ارتفعت قائمة "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً بشكل متواصل، إلى 18 أسيراً، وذلك بعد انضمام الأسير ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة والمعتقل منذ الثاني من أكتوبر 1992.

المصدر / فلسطين أون لاين