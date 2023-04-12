حلى البسكويت بالقشطة

المكونات:

3 أكواب حليب.

نصف كوب قشطة.

ربع كوب سميد.

كوب سكر.

كوب بسكويت سادة مجروش.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

للكريمة:

2 ظرف كريمة بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب دقيق.

3 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

كوبا حليب مثلج.

فستق حلبي أو ورد جوري للتزيين.

قطر للتقديم.

طريقة التحضير:

أحضري طبق زجاجي مناسب للتقديم على المائدة، ادهنيه بالزبدة.

في وعاء، ضعي الحليب، القيمر، السميد، السكر وماء الزهر، قلبي ليختلط.

ضعي الوعاء على نار متوسطة مع استمرار التقليب بهدوء ليصبح الخليط متماسكاً.

اضيفي البسكويت الى الخليط، أضيفي الزبدة، قلبي ليختلط.

صبي الخليط في الطبق، ساوي السطح، غلفيه بالنايلون.

اتركيه في الثلاجة عدة ساعات ليبرد تماماً.

في وعاء، ضعي الكريمة، السكر، الهيل، الفانيليا والحليب، واخفقي لتحصلي على كريمة متجانسة.

وزعي نصف كمية الكريمة على سطح الحلى.

ضعي بقية الكريمة في كيس تزيين واعملي خطوط او زهرات حسب الرغبة.

زينيه بالفستق الحلبي والورد الجوري، رشي القطر على الوجه.