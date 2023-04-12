شوربة البطاطا بالبقدونس

المكونات:

حبّتان كبيرتان من البطاطا مقشرتان ومقطعتان مكعبات صغيرة.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

حبة كبيرة بصل مفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

3 أكواب مرق أو ماء.

كوب حليب.

نصف كوب جبن شيدر مبروش.

طريقة التحضير:

في قدر سخني الزبدة، أضيفي البصل، الثوم والزنجبيل.

باستعمال ملعقة خشبية قلبي إلى أن يذبل البصل ولا يتغير لونه.

أضيفي البطاطا، الكزبرة، الملح والفلفل.

قلبي باستمرار إلى أن تتشبع البطاطا برائحة ونكهة البهارات.

أضيفي نصف كوب من البقدونس، الحليب والمرق.

دعي الشوربة على نار متوسطة إلى أن تغلي، ثم خففي النار.

غطي القدر، دعيها لمدة 30 دقيقة إلى أن تنضج البطاطا.

ضعي شوربة البطاطا في إبريق الخلاط وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تصبح ناعمة جداً.

أعيدي الشوربة إلى القدر، سخنيها جيداً، أضيفي المزيد من المرق إذا احتاجت الشوربة.

دعي الشوربة إلى أن تغلي.

ضعي الشوربة في طبق التقديم، وزعي بقية البقدونس والجبن وقدميها.