سلطة الباذنجان الرومانية

المكونات:

كيلو باذنجان صغير الحجم.

كوب رمان.

10 حبات جوز صحيحة.

للصلصة:

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة خردل (معجون المستردة).

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب دبس الرمان.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

نصف كوب جوز مجروش.

طريقة التحضير:

باستعمال سكين تخلصي من رأس الباذنجان، قطعي الباذنجان إلى أرباع بالطول.

في مقلاة عميقة سخني زيت ذرة بحيث يكون مرتفعاً قليلاً.

ضعي الباذنجان في الزيت الساخن، قلبي الباذنجان إلى أن يصبح ذهبي اللون.

أخرجي الباذنجان على ورق نشاف للتخلص من الزيت الفائض.

للصلصة: في طبق عميق ضعي الثوم، الملح، الفلفل، المستردة، النعناع، زيت الزيتون.

أضيفي الخل، عصير الليمون، دبس الرمان، الشطة والجوز، وقلبي المكونات لتختلط جيداً.

في طبق التقديم وزعي قليلًا من الصلصة.

وزعي بعض الباذنجان في الطبق.

وزعي قليلًا من الصلصة ثم بقية الباذنجان، ثم بقية الصلصة.

وزعي الرمان والجوز على سطح السلطة.

زيني السلطة بالبقدونس وقدميها مباشرة.