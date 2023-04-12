طاجن الدجاج مع الزيتون الأخضر

المكوّنات:

دجاجة متوسّطة الحجم.

ثلاثة فصوص مهروسة من الثوم.

باقة من الكزبرة المفرومة فرمًا ناعمًا.

عصير ليمونة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عود من القرفة.

كوب من الزيتون الأخضر.

حبة من الليمون المقطع إلى شرائح.

طريقة التحضير:

ضعي الدجاجة في طبق عميق وافركيها بالثوم، وعصير الليمون، والكزبرة، والملح.

ضعي زيت الزيتون والبصل المبشور، والزعفران، والزنجبيل، والفلفل الأسود في وعاء وقلّبيهم جيداً.

افركي الدجاجة جيداً بالبهارات السابقة ثمّ غطّيها وضعيها في الثلاجة لمدّة ساعة تقريباً.

جهّزي وعاء الطاجن أو أيّ وعاء ثقيل وضعي الدجاجة به مع البهارات والسائل التي نزل منها.

اغمري الدجاجة بالماء، ثمّ أضيفي عود القرفة وضعيها على النار حتّى يغلي الماء.

دعي الدجاجة تغلي على ناء هادئة جداً لمدّة ساعة تقريباً.

قلبي الدجاجة بين الحين والآخر حتّى تنضج من جميع الجهات.

أخرجي الدجاجة من الماء، ثمّ ضعيها في صينية واشويها في الفرن حتّى تحمرّ.

أخرجيها من الصينيّة وأعيديها إلى الوعاء الذي كانت فيه لتطريتها قليلاً.

أضيفي الزيتون الأخضر، وشرائح الليمون، وأعيدي الطاجن على النار لمدّة ربع ساعة تقريباً.

قدميها بعد تزيينها بشرائح البرتقال.