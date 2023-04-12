كيف تزيل بقع الماء العسر عن مسطحات المنزل؟

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

لا تترك بقع الماء العسر آثاراً قبيحة فقط على مسطحات المنزل بشكل يجعل الزجاج وأبواب الاستحمام والأحواض، وأي جسم تنهمر عليه المياه بصورة متواصلة يبدو غائمًا ومُصفرًا.

سنتعرَّف على كيفية تنظيف بقع الماء العسر، أو ما يُعرف ببقع تكلُّس المياه، ومعرفة طرق إزالة تلك العلامات الطباشيرية ومنع تراكمها على الأسطح الرطبة أو في صنابير المطبخ والحمام والدش.

والمقصود ببقع الماء العسر هي الآثار الناجمة عن الماء الذي يكون فيه نسبة من الرواسب العالية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم ورواسب الجير والسيليكا، بحسب موقع "جي إتش" المعرفي. وعند جفاف هذا الماء الغني بالشوائب يترك بقع قبيحة المظهر على الزجاج أو الأسطح، خاصة في الحمامات وعلى السيراميك وفي المطابخ، وتكون غالبية هذه البقع بدرجات من اللون البني أو الأصفر أو الأبيض.

ويعد الخل الأبيض أفضل المكونات البيتية لإزالة البقع من الزجاج وأسطح البلاستيك، وتلميع الحنفيات والمواسير، ورؤوس الدش وإزالة الأوساخ عنها.

إزالة بقع المياه عن الزجاج

ستحتاج إلى حوض كبير بما يكفي لغمر الزجاج في الخل بشكل كامل. ولفعل ذلك جيداً يجب تسخين بعض الخل الأبيض في الميكرويف ثم سكبه في حوض محكم الإغلاق أو طبق كبير وعميق، ثم يتم نقع الكؤوس والمرايا القابلة للخلع في الخل الساخن لمدة 10 دقائق، وتقليبها لتنظيف جميع الجوانب.

وبعد 10 دقائق، يمكن إزالة الأكواب والقطع الزجاجية وسكب كمية كبيرة من صودا الخبز عليها وتغطيتها بالكامل، ثم فركها وكأنه مسحوق تنظيف عادي بإسفنجة طرية، ثم شطفها وتجفيفها.

تنظيف رأس الدش وصنابير

يمكنك نقع منشفة في الخل الدافئ ولفها حول الصنبور. ثم قم بتثبيتها في مكانها بشريط مطاطي واترك الخل لمدة ساعة على الأقل على هذا النحو. ثم امسح بقطعة قماش جافة وناعمة بعد إزالة القماش المبلل بالخل.

وبحسب موقع "جي إتش"، يمكن أيضاً صنع معجون بكمية من الماء وثلاثة مقادير من صودا الخبز. ثم فركها بالكامل على الترسبات الكلسية على الصنبور وتركها لمدة ساعة. ثم امسحها بقطعة قماش جافة.

آلة صنع القهوة وبرّاد الشاي

املأ آلة القهوة بكوبين من الخل الأبيض وكوبين من الماء. ثم قم بتشغيل الماكينة بهذا السائل في دورة كاملة. بعد ذلك اشطف الإبريق بالماء الدافئ، واملأه بالماء، وشغِّل الآلة لدورة أخرى بعد ذلك.

وبالنسبة لبرّادات الشاي، املأ غلاية الشاي بأجزاء متساوية من الماء والخل، بمعنى كوب ماء مقابل كوب خل أبيض. اترك الخليط يغلي على النار، ثم أطفئ الموقد، واتركي الغلاية لبضع ساعات حتى تبرد تماماً. ثم اشطفه بالماء.

عصير الليمون سائل فعّال

يمكنك صبّ عصير الليمون النقي في زجاجة بخاخ، واستخدامها في رش المنطقة المصابة ببقع الماء الكلسية بالكثير من عصير الليمون واتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم أعد رش الليمون على البقع كل 15 دقيقة أو نحو ذلك لمنعه من الجفاف والزوال. بعد ذلك نظف المنطقة بالماء الصافي وقطعة قماش جافة.