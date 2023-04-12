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الناشطة حمد: الأقصى ينتظر عُمّاره فلا تبخلوا عليه بالحشد والرباط

12 ابريل 2023 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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سمر حمد مرشحة قائمة "القدس موعدنا" لانتخابات المجلس التشريعي (أرشيف)

دعت الناشطة سمر حمد، الفلسطينيين للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، لحمايته من مخطَّطات واعتداءات الاحتلال.

وقالت خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "الأقصى ينتظركم فلا تبخلوا عليه بالرباط والتواجد والدفاع عنه ضد المحتل"، موضحة أن "في الأمَّة مضغة إذا عزت عزت الأمَّة كلها، ألا وهي بيت المقدس والمسجد الأقصى".

وبيَّنت أن الله شرف الفلسطينيين بحماية المسجد الأقصى وحراسته والدفاع عنه من عدوان المعتدي، متابعة: " لقد جمع لكم الخير من أطرافه، رباط وجهاد وصلاة".

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وهنَّأت من لحق بالمعتكفين و"أنار برباطه ساحات المسجد الأقصى وسيَّجه بقلبه، فاليوم يومكم الذي عاهدتم الله عليه فكونوا على الوفاء من أجل قدسكم ومسجدكم مسرى نبيكم".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، والتصدّي لمخطَّطات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدَّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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