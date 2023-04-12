هل المطر من علامات ليلة القدر؟ سؤال يشغل بال كثير خاصة حينما تصادف تساقط الأمطار الليالي الفردية أو الزوجية في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الوترية.

ولابد من الإشارة إلى أنه من المعلوم والمتفق عليه بين العلماء أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ولها علامات وردت في أحاديث النبي عليه السلام، منها حدوثها في وتر العشر الآواخر من رمضان، ومما ذكر من علاماتها أنها ليلة معتدلة، لا حارة ولا باردة، وأن الشمس في صبيحتها تكون بيضاء لا شعاع لها.

هل المطر من علامات ليلة القدر؟

ليلة القدر يقدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق على مدار العام، كما يكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون، والسعداء والأشقياء، والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في السنة القادمة.

والفوز بهذه الليلة يعني الفوز بألف شهر من العمل الصالح ويعادل 83 سنة وأربعة أشهر، كما أنها ليلة خالية من الشر والأذى.

وحول السؤال هل المطر من علامات ليلة القدر، أجاب العلماء أنه لم يرد أي من النصوص، فلم يتم ذكر ذلك في القرآن الكريم أو السُنة النبوية.

المصدر / فلسطين أون لاين