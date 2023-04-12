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سحابة نادرة الشكل واللون تغطي مدينة سعودية

12 ابريل 2023 . الساعة 07:20 بتوقيت القدس
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خيمت سحابة مهيبة ماطرة على سماء منطقة الجوف شمال السعودية، والتي وصفت بالضخمة والنادرة في الشكل واللون، لتهطل بعدها أمطار غزيرة وحبات البرَد، شملت الجوف والمدن المجاورة من القريات والقصيم ودومة الجندل.

مشهد السحابة الذي تداولها عدد من المهتمين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعية، والتي نقلت عبرها مشاهد أخرى لتساقط حبات البرد الذي حطم زجاج عدد من السيارات، حيث تشهد منطقة الجوف، تقلبات جوية ربيعية، وهطولًا للأمطار، ما بين أمطار متوسطة لغزيرة، شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.

في حين، ورد تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الجوف خلال ساعات يوم الأربعاء، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

المصدر / وكالات
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