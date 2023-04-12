باريس ينوي الاستغناء عن اثنين من أهم نجومه

استقر مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي على خطة إعادة هيكلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف مراسل شبكة RMC سبورت أن النادي الباريسي لن يكتفي بالتعاقد مع ميلان سكرينيار، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقد المدافع السلوفاكي مع نادي إنتر ميلان.

أشار إلى أن بي إس جي سيركز في فترة الانتقالات الصيفية على ضم عناصر شابة لتجديد دماء الفريق.

وأضاف: "أما بشأن الراحلين، فقد تم الاستقرار أيضا على الاستغناء عن جميع اللاعبين المعارين من الصيف الماضي".

وأكد أيضا أن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي، لا ينوي الاعتماد على النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور، في الموسم الجديد.

وتشمل قائمة المهددين بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بعض اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق مطلع الموسم الجاري.

ولم يحقق العملاق الباريسي استفادة فنية من صفقاته ال6: هوجو إيكتيكي وكارلوس سولير وفابيان رويز وريناتو سانشيز، نوردي موكيلي وفيتينيا.

المصدر / وكالات