قرار نهائي.. اتحاد الكرة يتجه لإلغاء بطولة كأس غزة الموسم الحالي

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يتجه اتحاد كرة القدم لإلغاء بطولة كأس غزة الموسم الحالي 2022/2023 بناء على طلب أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

وتقدمت أندية الدرجتين الممتازة والأولى بطلب لاتحاد كرة القدم، تطلب فيها إلغاء البطولة للموسم الحالي، على أن تنطلق المسابقة في بداية الموسم القادم على عكس ما هو معمول به في كل عام.

وسيعلن الاتحاد في وقت لاحق عن موعد المسابقة والمباراة النهائية، وكذلك موعد فتح باب القيد والشطب في الانتقالات الصيفية.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن إطلاق بطولة الكأس مطلع مايو القادم، مما لاقى اعتراضًا كبيرًا من الأندية بعدما توقفت عن التدريبات عقب نهاية بطولة الدوري، وتنقّل عدد كبير من اللاعبين بين الأندية.

وألغى اتحاد كرة القدم بطولة الكأس في الموسمين السابقين بسبب تفشي جائحة كورونا، وأعاد تنظيمها في الضفة الغربية الموسم الحالي، حيث ستنطلق بعد شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين