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دعوات للحشد في جمعة فجر "الضفة درع القدس" بالمسجد الأقصى

12 ابريل 2023 . الساعة 01:48 بتوقيت القدس
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دعت حملة "الفجر العظيم" للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نيسان/ أبريل، في باحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال شهر رمضان.

وأكدت الحملة على أهمية النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن فجر جمعة "الضفة درع القدس" يصادف ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

كما دعت للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم، في مساجد الضفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك في وجه الاحتلال.

وتواصلت دعوات النفير من قبل فلسطينيي الداخل المحتل وأهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، لإسناد المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى، والذين تعرضوا خلال الأيام الماضية لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال.

وأدى الآلاف من المصلين فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال المتعددة في محيطه وفي البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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